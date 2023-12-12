В ночь на 14 декабря войска РФ атаковали Украину ударными беспилотниками «Шахед-136/131» и зенитными управляемыми ракетами С-300.

По сведениям командования Воздушных сил ВСУ, шесть ракет были выпущены около полуночи в направлении Николаевской и Херсонской областей. Дроны запускались тремя волнами в направлении Одесской области. Средства ПВО уничтожили 41 из 42 беспилотников, атаковавших Украину, заявили в ВСУ.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате обстрелов в Одесской области зафиксировано попадание в хозяйственное сооружение. Также поблизости загорелся легковой автомобиль, еще 11 зданий получили повреждения.

На месте взрыва пострадали 11 человек. После осмотра работниками медицинской службы в больницы были госпитализированы пятеро раненых, в том числе три ребенка.