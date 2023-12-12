Посол Израиля: Никакого палестинского государства не будет

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели отвергла идею создания палестинского государства в секторе Газа после окончания боевых действий.

«Ответ абсолютно отрицательный», - заявила Хотовели в интервью SkyNews насчет идеи возвращения Палестинской администрации к управлению Газой после войны.

«Причина провала соглашений в Осло в том, что палестинцы никогда не хотели иметь государство рядом с Израилем. Они хотят иметь государство от реки до моря», - отметила дипломат.

По ее словам, Израиль не заинтересован в управлении палестинцами, но хочет убедиться в том, что «Газа не станет еще одним центром террора».

«Мы демилитаризируем Газу... и мы верим, что вместе с нашими союзниками и умеренными арабскими странами мы сможем построить лучшее будущее», - заключила Хотовели.