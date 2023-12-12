Пашинян о разблокировании дорог и коммуникаций с Азербайджаном: Нахчыван и Газах…

По его словам, которые приводят армянские СМИ, подходы Еревана по открытию транспортных коммуникаций отражены в концепции «Перекресток мира».

Армения готова предпринять действенные и конкретные шаги по открытию коммуникаций в регионе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что Армения готова не только восстановить действующие в прошлом железнодорожные коммуникации с Азербайджаном, но и построить новые. В частности, на северном направлении речь идет о дороге, которая свяжет Газах с Тавушской областью, а на южном - о ветке, которая, помимо прочего, свяжет западные районы Азербайджана с Нахчываном.

Премьер Армении также указал на задействование автомобильных дорог, которые могут проходить через северное, среднее и южное направления.

«Такую же готовность мы проявляем и по открытию железной и автомобильной дорог с Турцией», - сказал Пашинян.