Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой совершила официальный визит в Королевство Марокко, сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В Международном аэропорту Рабата делегацию встретили председатель Палаты представителей Королевства Марокко Рашид Талби Эль Алами, посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов и другие официальные лица.

На встречах, которые состоятся в рамках визита, будет проведен обмен мнениями о состоянии межпарламентских связей, перспективах дальнейшего развития связей и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.