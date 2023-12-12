Треть россиян считают страну «нестабильной и непредсказуемой»

Более трети россиян считают страну «нестабильной и непредсказуемой», следует из совместного исследования Центра социального проектирования «Платформа» и Российского государственного гуманитарного университета.

Респондентам предлагались пары противоположностей: соответственно, нестабильной Россию видят 34% опрошенных, устойчивой – 61%. Также «стабильности» больше всего хотят россияне от России будущего, судя по ответам на открытый вопрос.

В других парах противоположностей 30% респондентов назвали Россию «бедной», «авторитарной» и «безразличной к качеству жизни своих граждан».

На вопрос, какие ценности России необходимо защищать и укреплять в первую очередь, 42% респондентов назвали «права и свободы человека». Следом идут «справедливость» и «народное единство» – по 35%, «силу и авторитет власти» выбрали 12% опрошенных.

Также – со значимым отрывом от «стабильности» – от России будущего респонденты ожидают «благосостояния граждан», «бесплатной качественной медицины» и «мирного неба».