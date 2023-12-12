На встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах.

Отмечено, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровнях внесли вклад в дело укрепления сотрудничества.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что отношения Азербайджана и Турции и дальше будут укрепляться по всем направлениям, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.