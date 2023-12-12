Сколько азербайджанцев заразились ВИЧ в этом году

В Азербайджане наблюдается снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркозависимых.

Как сообщает Республиканский центр борьбы со СПИДом, за прошедшие 11 месяцев года ВИЧ-инфекцией заразились 792 человека – 761 гражданин Азербайджана и 31 иностранец.

Среди граждан Азербайджана, заразившихся ВИЧ-инфекцией, 64 человека (8,4%) были потребителями инъекционных наркотиков.