Сколько азербайджанцев заразились ВИЧ в этом году
В Азербайджане наблюдается снижение числа новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) среди наркозависимых.
Как сообщает Республиканский центр борьбы со СПИДом, за прошедшие 11 месяцев года ВИЧ-инфекцией заразились 792 человека – 761 гражданин Азербайджана и 31 иностранец.
Среди граждан Азербайджана, заразившихся ВИЧ-инфекцией, 64 человека (8,4%) были потребителями инъекционных наркотиков.
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