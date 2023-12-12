Администрация Байдена задерживает поставку более 27 тысяч единиц оружия в Израиль, опасаясь, что оно в конечном итоге будет использовано «поселенцами-экстремистами» в Иудее и Самарии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Одобрение поставки винтовок М4 и М16 задерживается более чем на месяц. Госдепартамент США связался с израильским правительством и заявил, что хочет увидеть реальные шаги по снижению насилия со стороны поселенцев, прежде чем одобрить поставку.

Израильские «Детали» напоминают, что это не первый случай, когда администрация Байдена задерживает поставку оружия, опасаясь, что оно дойдет до «экстремистских» и неофициальных элементов, которые приведут к усилению эскалации конфликта. Еще одна партия оружия, одобренная еще до начала войны, прибыла в Израиль только несколько недель назад.

По данным ООН, с начала войны произошло значительное увеличение числа насильственных инцидентов со стороны поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии, от которых пострадали около тысячи палестинцев. В начале этого месяца США объявили о введении санкций против поселенцев-экстремистов, причастных к инцидентам против палестинцев в Иудее и Самарии.