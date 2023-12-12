Россия о «грубом вторжении» Запада в СНГ

Запад, несмотря на «ощутимые провалы своей деструктивной линии» на постсоветском пространстве, не «оставляет привычки грубо вмешиваться» в дела стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

«Несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии», - сказал Нарышкин на совещании, в котором принимает участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Нарышкин заявил об «особой тревоге в связи с ростом попыток западных стран подорвать действующие системы власти стран СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений».