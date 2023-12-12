Армения утвердила регламент комиссии по делимитации с Азербайджаном
В Армении институционально утвержден регламент комиссии по делимитации, в котором будет описан процесс ее работы, сообщают армянские СМИ.
По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, официальный Баку сегодня также утвердит регламент и страны одновременно опубликуют текст документа.
Григорян заявил о необходимости подготовки второго документа, в котором, по его словам, нужно указать, на основе каких принципов и каких карт страны будут проводить делимитацию.