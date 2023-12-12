По его словам, амбулаторное медицинское обслуживание увеличилось на 87 процентов, стационарное - на 13 процентов. Количество услуг и обращений, приходящихся на одного пациента, выросло в 1,5 и 1,1 раза соответственно.

За 10 месяцев текущего года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) наблюдался 30-процентный рост оказываемых услуг по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает haqqin.az , об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на состоявшейся сегодня пресс-конференции, посвященной итогам деятельности и стратегическим целям.

По ОМС люди больше всего обращаются за общим медицинским осмотром, затем следуют заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ и питания, заболевания органов дыхания и системы кровообращения.

В этом году на регионы пришлось 59 процентов оказанных медицинских услуг. С января по октябрь 2023 года медицинские услуги в рамках ОМС получили 4,5 миллиона человек. Это означает, что 47 процентов населения Азербайджана воспользовались услугами ОМС.

Как отметил Заур Алиев, в этом году выполнено 358 772 операции и процедуры. «74 процента операций были плановыми, и наибольшее количество операций выполнено в гинекологической, глазной и сердечно-сосудистой системе», - сказал глава Агентства.

В рамках ОМС на операции в частных медицинских учреждениях выплачено 211 млн манатов, тогда как в 2022 году на эти цели было выделено 90 млн манатов. В частных клиниках были выполнены сердечно-сосудистые и офтальмологические операции, оказаны инвазивные радиологические услуги.

Глава ведомства сообщил, что пакет услуг по ОМС расширился на 81 процент - до 3 315. Среди вновь добавленных услуг - операции по трансплантации (почек, печени, костного мозга – 150, 100, 20), которые покрываются за счет ОМС неполностью. И на сегодняшний день в рамках ОМС проведены 23 операции по трансплантации.

Заур Алиев сообщил, что пакет услуг планируется расширить за счет медицинских услуг, а также обеспечения лекарствами в амбулаторных целях. «В частности, за счет страховки постепенно планируется охватить некоторые рецептурные лекарства при амбулаторном лечении.

Вначале ожидается включить в пакет лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы, затем от болезней органов пищеварения, на следующем этапе – от болезней органов дыхания. Для этого с аптеками будут заключены договоры. Сейчас готовится для согласования с соответствующими органами список лекарств, которые будут покрываться в рамках ОМС», - сказал З.Алиев.

Он также сообщил, что в начале следующего года ожидаются нововведения в отношении получения онкобольными услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

В этом направлении проведены обсуждения с экспертами. Со следующего года в Yeni Klinika планируется проводить трансплантации костного мозга. Врачи были отправлены в Турцию для обучения и вернутся после завершения обучения для участия в реализации этой услуги. Отмечается, что в этом направлении есть серьезный спрос со стороны граждан.

Глава Агентства также рассказал о медицинском обслуживании на освобожденных территориях. По его словам, модульные больницы, построенные на этих территориях, будут функционировать как поликлиники. Модульные больницы установлены в Шуше, Зангилане, Лачине, Агдаме и Гадруте. В следующем году планируется установить модульные больницы в Джебраильском и Губадлинском районах.

Заур Алиев указал на проблему нехватки в регионах квалифицированных врачей. «Мы работаем в этом направлении, чтобы услуги предоставлялись гражданам везде на одном уровне», - сказал глава Агентства.