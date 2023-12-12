На сколько сократилась экономика России после начала войны

Вторжение в Украину «способствовали быстрому росту расходов, обесцениванию рубля, увеличению инфляции и напряженности рынка труда, отражающей потерю рабочей силы» в экономике, отметила автор отчета — главный экономист Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США Рэйчел Лингаас.

Российская экономика могла быть на 5% больше, если бы не началась война против Украины. К такому выводу пришли в Минфине США, пишет Financial Times со ссылкой на отчет ведомства.

По ее мнению, сочетание войны, санкций Запада и ответных действий Москвы вызывает «значительное экономическое напряжение» России. Согласно оценке Минфина США, Россия потратила на оборону более $100 млрд — почти треть от общих запланированных расходов на 2023 год.

В Минфине США также считают, что потолок цены на российскую нефть вкупе с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России «помогли сократить экспортные доходы Москвы и заставили российских экспортеров предлагать значительные скидки». Вместе с тем санкции Запада вынуждают Россию прибегать к «дорогостоящей перестройке своих цепочек поставок для импорта замещающих товаров более низкого качества».

Кроме того, в ведомстве отметили рост эмиграции из России, которая достигла исторического максимума — 668 тыс. человек в 2022 году. «Русские голосуют ногами. И эта постоянная потеря человеческого капитала [будет] еще больше ослаблять потенциал роста России. Российское правительство прекрасно осознает это и предлагает субсидированные ипотечные кредиты, чтобы квалифицированные работники могли остаться», — говорится в отчете американского Минфина.