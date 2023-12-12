Путин начал большую пресс-конференцию и прямую линию

Президент России Владимир Путин начал итоговую пресс-конференцию. В 2023 году мероприятие объединено с прямой линией.

К «Итогам года с Владимиром Путиным» поступило больше 2 млн вопросов, сообщал телеканал «Россия 24». Все вопросы были обработаны «Общероссийским народным фронтом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который будет модерировать эфир, сообщал, что на мероприятие приедут сотрудники российских федеральных и региональных СМИ, будут представлены СМИ «дружественных» и «недружественных» стран.

Владимир Путин проводит итоговые пресс-конференции и прямые линии с 2001 года. В 2022 года они не проходили. В 2023 году мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». Кроме Дмитрия Пескова модерировать его будут ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.