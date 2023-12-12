Появилась историческая возможность для нормализации азербайджано-армянских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной с турецким коллегой пресс-конференции в Баку.

Джейхун Байрамов сообщил, что на встрече обсуждались антитеррористические меры Азербайджана, проведенные 19-20 сентября, возвращение бывших вынужденных переселенцев, минная угроза и др.

«Появилась историческая возможность для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и мы с Хаканом Фиданом полностью согласны с этим. В ходе переговоров я проинформировал о взгляде азербайджанской стороны, очередных комментариях Армении. В ближайшее время будет представлена позиция Азербайджана по этому поводу», - сказал министр.

Глава МИД отметил, что Азербайджан и Турция считают, что между соседями должны быть восстановлены мир и нормальное соседство: «В этом вопросе у нас одинаковая позиция с Турцией. Наши ожидания заключаются в том, что армянская сторона предпримет шаги в том же духе. В этом случае достижение положительных результатов будет очень реальным».

Байрамов добавил, что Азербайджан всегда заявлял о своем намерении предпринять шаги для нормализации отношений: «Мы неоднократно предлагали Армении провести переговоры на двусторонней основе».

По его словам, Турция является одной из важнейших стран региона: «Турция также является соседом Армении. Присутствие Турции за столом переговоров полезно и для самой Армении».

Фидан, в свою очередь, заявил, что Турция готова сделать все, что в ее силах, для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

«Мы обсудили нынешний этап мирных переговоров с президентом Ильхамом Алиевым и министром Джейхуном Байрамовым. Считаем, что для установления мира нет никаких проблем, за исключением небольших технических деталей», - отметил он.