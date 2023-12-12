Путин об «уважении» к России, «халяве» и «братьях»

Россия «не портила отношений» с Европой, это делали европейские страны в отношении России, «пренебрегая ее интересами». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нормализация отношений (с Европой) зависит не только от нас. Мы не портили эти отношения. Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами», - сказал Путин.

По его словам, «почти все европейские лидеры внешне ведут себя как герой де Голль, а на практике - как коллаборационист Петен».

Вместе с тем Путин выразил готовность «выстраивать отношения» с США, как с «важной и нужной» страной. Вместе с тем он отметил, что для начала Вашингтон «должен начать уважать других».

Также президент России заявил, что лидеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, которых часто обвиняют в лоббировании интересов Москвы, «не пророссийские политики, а национальные, они защищают интересы своих стран». Остальные страны ЕС, по словам Путина, «в значительной степени утратили свой суверенитет и принимают решения во вред себе».

Российский президент вновь озвучил территориальные претензии к Украине. По его словам, Россия после распада СССР «смирилась с уходом исконных территорий, но придавала значение пророссийским настроениям юго-востока Украины». Одесса, заявил он, «русский город, все об этом хорошо знают».

По словам Путина, «война с Украиной похожа на гражданскую войну между братьями», которую Россию «вынудили начать». Он заявил, что «Россия была готова смириться с потерей исторических территорий, но политика Запада и Киева вынудила Москву пойти на встречные меры».

«Крым и все Причерноморье отошли к России в результате войн России с Турцией. Причем здесь Украина? Одесса вообще русский город. Мы об этом знаем. И все об этом знают», - сказал российский президент.

Путин также заявил, что «Украина сама практически ничего уже не производит, а вооружение получает от других стран на халяву, однако продлится это недолго».

Он также заявил, что «у украинских военных в рамках большого контрнаступления нигде ничего не получилось».

По его словам, «сама идея контрнаступления была реализована только чтобы получить дополнительное финансирование с Запада»: «Это связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показать, что у Вооруженных сил Украины есть шанс добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями какого-либо успеха в рамках так называемого контрнаступления».