Путин об Эрдогане

Президент России Владимир Путин отметил значительную роль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании «кризиса» в Газе и назвал происходящее там «катастрофой».

«Хочу отметить все-таки значительную, лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе», - сказал Путин, подводя итоги года, которого цитируют российские СМИ.

По его словам, турецкий президент - один из тех лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону. «Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа», - подчеркнул российский лидер.

Путин также сказал, что в начале следующего года планируется встреча президентов Турции и России. «Мы в постоянном контакте с президентом Турции Эрдоганом. Я готов был слетать в Турцию недавно. Однако из-за плотного графика моего турецкого коллеги встреча не состоялась. Мы планируем реализовать эту встречу в начале следующего года», - сказал Путин.