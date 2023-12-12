Ильхам Алиев распорядился о капитальном ремонте дорог в Баку
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку».
Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории поселка Гала и Бузовна Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года №3720, постановляется выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 500,0 (пятьсот) тыс. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.
Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.