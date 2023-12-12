Армения перенесет завод из-за требования Баку

Металлургический завод, строительство которого приостановлено в Араздейене, будет перенесен в другое место.

В сообщении говорится, что строившийся на средства американских инвесторов вблизи армяно-азербайджанской границы металлургический завод будет перенесен на основании принятого сегодня решения правительства. Завод построят на территории села Арарат Араратского района Армении.

31 октября 2023 года в результате обращения Азербайджана в ЕЭК и продолжающегося судебно-дипломатического давления на Армению министр экономики Армении заявил о переносе строительства завода на новое место, расположенное дальше от границы.