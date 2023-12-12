Путин сравнил войну в Газе со «спецоперацией»

Президент РФ Владимир Путин считает, что боевые действия, которые ведет Армия обороны Израиля в секторе Газа, существенно отличаются от «специальной военной операции» России на территории Украины.

«То, что происходит [в секторе Газа], это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет, — сказал президент РФ в ходе прямой линии. — Вы упомянули о гибели тысяч детей, женщин. Генеральный секретарь ООН назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать».

Путин добавил, что Москва выступает за создание палестинского государства, сохранение мирного населения Газы и обеспечение поставок гуманитарной помощи в сектор.

По его словам, Россия намеревалась открыть в секторе Газа свой полевой госпиталь недалеко от границы с Египтом, но Израиль заявил, что это небезопасно.