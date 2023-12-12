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Центр продаж Ferrari в Баку прошел длительный этап обновления и теперь предстал перед посетителями в совершенно новом облике. Обновленный центр продаж и обслуживания воплотил в себе новейший корпоративный дизайн Ferrari и предлагает высочайшее качество сервиса - область конфигурации в обновленном центре оснащена современным оборудованием, соответствующим высоким стандартам бренда Ferrari.

Обновление центра отражает стремление Ferrari предоставить клиентам в Баку уникальный и неповторимый опыт, наслаждение которым начинается с момента посещения и погружения в атмосферу оригинального стиля итальянского автомобильного бренда – здесь предоставляется возможность выбора из широкого спектра моделей, включая новинки. Полностью обновился и сервисный центр, который был открыт ровно 10 лет тому назад в 2013 году – напомним, что он был создан с изначальной задачей предоставления эксклюзивного обслуживания владельцам Ferrari и осуществления сложных реставрационных работ. В сервисе заняты сертифицированные профессиональные специалисты и представлено новейшее оборудование, необходимое для полной проверки автомобилей – особо подчеркнем и тот факт, что в результате увеличения возможностей сервисного центра появляется возможность быстрее и оперативнее удовлетворять повышенные требования владельцев Ferrari.

Одними из первых с обновленным центром продаж и обслуживания Ferrari в Баку познакомились представители ведущих азербайджанских СМИ и автоблогеры, обращаясь к которым, владелец центра Али Назар заявил следующее: «Мы собрались здесь по следующим основным причинам - адаптация салона к новому корпоративному дизайну, а также в связи с тем, что новым импортером бренда Ferrari в Азербайджане стала компания Nazar Group. Еще одна важная причина - презентация новых моделей Ferrari. Гордимся тем, что предоставляем нашим клиентам высокое качество обслуживания и удовлетворяем растущий спрос в регионе, представляя бренд Ferrari. В свою очередь директор компании Nazar Group Азер Джалилов подчеркнул, что в 2023 году Ferrari отмечает десятилетие присутствия на азербайджанском рынке: «В этом году у нас юбилей - радует, что бренд Ferrari имеет 74 дилера в регионе, и один из них - именно мы». Также А.Джалилов ответил на ряд вопросов журналистов, отметив, что в 2025 году Ferrari запустит свой первый электрокар, но при этом не стал раскрывать каких-либо подробностей - также директор компании Nazar Group отметил, что в будущем не исключена сьемка рекламной кампании бренда в столица Азербайджана, синтезом современности и древности в которой официальные представители Ferrari восхищены.

Главными героями мероприятия стали автомобильные новинки - Ferrari Purosangue и Ferrari Roma Spyder, уже доступные в продаже в бакинском центре Ferrari. Ferrari Purosangue - первый четырехдверный четырехместный автомобиль в истории Ferrari, сочетающий в себе эталонную производительность с первоклассным комфортом. Purosangue – означает «чистокровный» в переводе с итальянского языка и идеально подходит к автомобилю, в котором производительность, удовольствие от вождения и комфорт сосуществуют в идеальной гармонии. Оснащенный двигателем V12 мощностью 725 лошадиных сил, Ferrari Purosangue разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды. Отметим, что динамические характеристики Ferrari Purosangue одни из лучших в классе - максимальная скорость равна 310 км/ч.

Ferrari Roma Spider - изысканный и высокопроизводительный автомобиль, сочетающий в себе неподвластность времени и современный взгляд на роскошный итальянский образ жизни. Этот автомобиль-спайдер остается верен своим пропорциям, объемам и техническим характеристикам успешной концепции Ferrari Roma – также он известен как GT (Grand Turismo). Оснащенный двигателем V8 мощностью 612 лошадиных сил, Ferrari Roma Spider разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды – подчеркнем, что автомобиль с откидным верхом предоставляет вам ключи к волшебству вождения под открытым небом, даря незабываемые впечатления. Уверены, что многие согласятся с тем, что Ferrari - это не просто машина, это вихрь стиля и мощи. Каждая линия этого автомобиля - слово в истории страсти и скорости. Ferrari - не просто езда, это искусство на колесах, где каждый оборот колеса - нота в симфонии вождения. Убедиться в этом, вы сможете, посетив обновленный центр продаж Ferrari в Баку.