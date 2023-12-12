«Карабах» принимает шведов: в шаге от исторического выхода в плей-офф Лиги Европы

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч 6-го тура групповой стадии Лиги Европы между чемпионом Азербайджана « Карабах ом» и третьей командой чемпионата Швеции «Хэккеном».

Судить решающую встречу будет бригада арбитров из Албании во главе с Юджином Джайя.

«Карабах», «Хэккен», а также немецкий «Байер» и норвежский «Мольде» выступают в группе «H».

Турнирное положение перед последним туром:

1. «Байер» - 15 очков, разница мячей 14-2 (5 матчей)

2. «Карабах» - 7, 5-8 (5)

3. «Мольде» - 7, 11-7 (5)

4. «Хэккен» - 0, 2-15 (5).

Чтобы занять 2-е место в группе, «Карабаху» сегодня в матче с аутсайдером группы «Хэккеном» нужно просто победить. Но и в случае ничьей, и даже поражения у агдамцев останутся шансы на выход в плей-офф, так как чемпион Азербайджана будет иметь преимущество над «Мольде» при равенстве очков. У норвежцев сегодня выездная игра с «Байером». «Карабаху» важно, чтобы «Мольде» не набрал в игре с немцами очков больше, чем чемпион Азербайджана - во встрече со шведами.

Если «Карабах» займет 2-е место в группе, он впервые в истории выйдет в плей-офф Лиги Европы. Там подопечных Гурбана Гурбанова ждет встреча с одной из команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов. Это – «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Брага» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Шахтер» (Украина).

Если «Карабах» все-таки позволит «Мольде» опередить себя, то третий год подряд сыграет в плей-офф Лиги конференций с одним из клубов, занявших 2-е места в этом турнире. Там пока известен лишь один потенциальный соперник – немецкий «Айнтрахт».