Новогодняя кампания «Зимняя сказка» от сети Kontakt СКИДКИ ДО 50%, УСЛОВИЯ БЕСПРОЦЕНТНОЙ РАССРОЧКИ ДО 24 МЕСЯЦЕВ
Желающие встретить Новый год в атмосфере сказки, будьте готовы! Начиная с 15 декабря компания Kontakt запускает новогоднюю кампанию «Зимнее Волшебство», чтобы вы могли своевременно подобрать неповторимые подарки.
Возьмите свой заранее составленный список подарков и отправляйтесь прямо в магазины сети. Поскольку в рамках акции вы сможете воспользоваться скидками до 50% при покупке наличными.
Также вас ждут доступные возможности покупки в рассрочку. Так, у вас будет возможность выгодно приобрести желаемый смартфон, ноутбук или планшет в рассрочку на 12 месяцев, телевизор, бытовую технику, посуду или домашний текстиль – в рассрочку на 18 месяцев, а также сменить мебель в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и вдобавок без комиссии.
Все выгодные возможности действуют также на сайте kontakt.az.
А теперь давайте вместе взглянем на некоторые предложения акции «Зимняя сказка». При покупке наличными вы сможете приобрести:
- Смартфон Xiaomi Redmi Note 12с памятью 128 ГБ за 340 манатов вместо 420;
- Стиральную машину Hoffmann вместимостью 6 кг всего за 400 манатов вместо 660;
- Чайник Gorenje емкостью 1,7 л с 50% скидкой всего за 50 манатов;
А также при покупке в рассрочку:
- Умные часы Kieslect Calling, работающие без подзарядки до 5 дней, всего за 15 манатов в месяц.
На этом предложения не заканчиваются. Так что поторопитесь! Найти ближайший к вам магазин можно здесь, а для получения дополнительной информации обратиться в Колл-центр по номеру *6060.