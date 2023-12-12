Возьмите свой заранее составленный список подарков и отправляйтесь прямо в магазины сети. Поскольку в рамках акции вы сможете воспользоваться скидками до 50% при покупке наличными.

Желающие встретить Новый год в атмосфере сказки, будьте готовы! Начиная с 15 декабря компания Kontakt запускает новогоднюю кампанию «Зимнее Волшебство», чтобы вы могли своевременно подобрать неповторимые подарки.

Также вас ждут доступные возможности покупки в рассрочку. Так, у вас будет возможность выгодно приобрести желаемый смартфон, ноутбук или планшет в рассрочку на 12 месяцев, телевизор, бытовую технику, посуду или домашний текстиль – в рассрочку на 18 месяцев, а также сменить мебель в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса, без процентов и вдобавок без комиссии.

Все выгодные возможности действуют также на сайте kontakt.az.

А теперь давайте вместе взглянем на некоторые предложения акции «Зимняя сказка». При покупке наличными вы сможете приобрести:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 12 с памятью 128 ГБ за 340 манатов вместо 420 ;

с памятью 128 ГБ за манатов вместо ; Стиральную машину Hoffmann вместимостью 6 кг всего за 400 манатов вместо 660 ;

вместимостью 6 кг всего за манатов вместо ; Чайник Gorenje емкостью 1,7 л с 50% скидкой всего за 50 манатов;

А также при покупке в рассрочку:

Умные часы Kieslect Calling, работающие без подзарядки до 5 дней, всего за 15 манатов в месяц.

На этом предложения не заканчиваются. Так что поторопитесь! Найти ближайший к вам магазин можно здесь, а для получения дополнительной информации обратиться в Колл-центр по номеру *6060.