Путин обвинил Пескова

Корреспондент американского издания The New York Times в ходе ежегодной пресс-конференции пожаловался президенту России Владимиру Путину на то, что «его коллеги из западных стран уже более трех лет не имеют возможности участвовать в подобных мероприятиях президента России, им не разрешено участвовать».

«Вся вина лежит на Пескове. Я демократичный и открытый человек», - ответил Путин американскому журналисту.