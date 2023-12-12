Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране с рабочим визитом делегацией Вооруженных сил Республики Казахстан во главе с заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента оперативного планирования генерал-майором Маратом Аймашевым, сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение гости, посетившие центральные командные пункты Министерства обороны и ВВС, Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, были подробно проинформированы об основных направлениях их деятельности, имеющихся возможностях и способностях.