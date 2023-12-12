Нарышкин заявил, что Запад хочет создать «свою Россию»

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США разрабатывают создание за пределами РФ виртуальной, якобы легитимной «Российской республики» с некой «временной администрацией». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой Российской республики во главе с некой «временной администрацией», - отметил он.