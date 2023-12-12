Путин рассказал, сколько мог съесть яиц

Президент России Владимир Путин рассказал, что в свое время мог съесть на завтрак 10 яиц. Об этом глава государства сообщил на прямой линии и пресс-конференции.

"В свое время мог десять [яиц] сразу с утра навернуть", - отметил Путин, комментируя рост стоимости яиц из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при том, что объемы производства продукта не возросли.

Президент России отметил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме, но сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться.