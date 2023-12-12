Под председательством руководителя Аппарата Кабинета Министров Азербайджана Руфата Мамедова состоялось заседание рабочей группы.

Как сообщили в Кабмине, на заседании была предоставлена информация о результатах мониторинга рынка продуктов с наибольшим подорожанием в группе продовольственных товаров, причинах различий между производственными и розничными ценами и других вопросах.

Центром анализа экономических реформ и коммуникаций был представлен методологический рамочный документ об основных принципах «Приложения для мониторинга цен» и признано целесообразным создать рабочую группу из представителей соответствующих учреждений.