Путин против двойников

У президента России Владимира Путина нет двойников, и он не хочет, чтобы они у него появились.

В программе "Итоги года с Владимиром Путиным" вопрос главе России задавал "студент Санкт-Петербургского государственного университета", который вместо себя выставил дипфейк Путина (на видео созданный с помощью ИИ персонаж обладал внешностью, голосом и мимикой российского президента).

"Это мой первый двойник, кстати сказать. Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Как один из наших деятелей шутил когда-то", - обратился президент России к "двойнику".