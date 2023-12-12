Госпогранслужба о вражеских снайперах

В ответ на провокацию в Лачине 15 июня были нейтрализованы снайперы, боевой пост и пункт дислокации врага. Об этом сообщили на отчетном заседании по итогам служебно-боевой деятельности ГПС Азербайджана за 2023 год.

Отмечено, что на освобожденных территориях построено 150 км новых дорог, отремонтировано 354 км дорог, также для безопасности движения на расстоянии 7,1 км построены специальные валы: «От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищен 2 661 гектар территории, обезврежено 1 598 противопехотных мин, 1 763 противотанковые мины, 518 неразорвавшихся боевых боеприпасов».

Среди успехов Государственной пограничной службы в 2023 году приводится уничтожение снайперов, боевого поста и пункта дислокации противника в ответ на провокацию в результате обстрела с территории Армении 15 июня, в результате которого был ранен пограничник, находившийся на службе на пропускном пункте «Лачин».