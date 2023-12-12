В Бакинском суде по тяжким преступлениям по уголовному делу в связи с вооруженным инцидентом в гипермаркете Bravo в Хатаинском районе состоялось очередное судебное разбирательство.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, обвиняемый Азер Мамедов в своем показании не опознал никого из сидящих на скамье подсудимых. Мамедов, по собственному признанию, приехал в Баку 5-6 лет назад, а познакомился с Рухланом Исмаиловым (нейтрализован за вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании - ред.) через сайт объявлений. Исмаилов разместил на сайте объявление о продаже мопеда, в связи с чем Мамедов с ним и созванивался.

По словам Мамедова, летом прошлого года он открыл ремонтный цех в 3-м микрорайоне, где пару месяцев проработал Рухлан Исмаилов по его просьбе.

В день происшествия Исмаилов попросил Мамедова забрать его из поселка Зых и отвезти в центр Баку. Как вспоминает Мамедов, Исмаилов был очень взволнован и хромал, в руках была сумка. Через 2-3 часа после этого Мамедову начали поступать звонки с разных номеров. Вначале поинтересовались мопедом с сайта объявлений, затем отправили Мамедову фотографию автомобиля Рухлана. Это, как выяснилось, были сотрудники полиции.

Мамедов категорически отрицает свою вину, утверждая, что вообще ничего не знал о готовящемся нападении.

Судебное разбирательство продолжится 10 января.

Напомним, в результате вооруженного нападения 4 марта этого года на гипермаркет был убит сотрудник управления военизированной охраны Минтранспорта Руфат Гашимов и тяжело ранен сотрудник Unibank Самир Шейдаев. Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.11, 29, 120.2.7, 181.3.2 и 228.2.1 УК Азербайджана.

При осмотре квартиры, где скрывался Рухлан Исмаилов, были обнаружены и изъяты около 17 тысяч манатов и более 20 тысяч долларов США, а также огнестрельное оружие марки AKS Lancaster-03, пистолеты Макарова и Кольт, большое количество боеприпасов, при задержанном Даянате Гудратове был обнаружен и изъят пистолет Blow TR 92D.