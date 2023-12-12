Сегодня в Пекине с участием исполнительного директора ООО İB Group Бабекэфенди Иманова и исполнительного директора государственного предприятия Baotou Steel У Сяндуна было подписано соглашение о предоставлении эксклюзивного представительства предприятия в тюркских государствах наряду с Азербайджаном и Украиной.

Отметим, что между ООО IB Group и государственной компанией Baotou Steel существуют долгосрочные отношения стратегического сотрудничества.

Baotou Steel была основана в 1954 году и является крупнейшим производителем стали в Китае, имеющим полные производственные цепочки и ассортимент бесшовной стали.

Baotou Steel впервые осуществила продажу на азербайджанский рынок рельсов в объеме 7,114 тонн в проекте строительства железнодорожной линии «Ялама-Сумгаит». Кроме того, IB Group в этом году обеспечила госзаказ для украинских железных дорог, перевезя на судах через Черное море в военное время 27 тысяч тонн железнодорожных рельсов.