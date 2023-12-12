Армения и Греция договорились о военно-техническом сотрудничестве
Министр обороны Армении Сурен Папикян находится с официальным визитом в Греции. В Минобороны Армении сообщают, что Папикян встретился с греческим коллегой Николаосом Дендиасом.
В ходе встречи министры обороны двух стран подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
В пресс-релизе отмечается, что на встрече стороны «зафиксировали большой потенциал для развития сотрудничества», а также договорились «развивать его с новой силой, включая военно-техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления».