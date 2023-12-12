В Израиле, Голландии, Эстонии, Венгрии почитают Гейдара Алиева

Рамиль Алиев, собкор 18:06

В связи с 20-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера, основателя современного азербайджанского государства, выдающегося общественно-политического деятеля Гейдара Алиева повсюду в мире были проведены мероприятия почтения памяти, отдана дань уважения его светлой памяти. На мероприятиях говорилось о жизни и деятельности Гейдара Алиева, были отмечены неоценимые заслуги выдающегося государственного деятеля перед азербайджанским народом и государственностью. В Домах Азербайджана за рубежом демонстрировались фильмы, организовывались выставки, посвященные общенациональному лидеру. В рамках мероприятий почтения памяти в Азербайджанском культурном центре, функционирующем в Израиле, состоялась церемония открытия выставки на тему “Гейдар Алиев и азербайджанские евреи”.

В городе Гаага Королевства Нидерландов было проведено мероприятие, посвященное светлой памяти великого лидера Гейдара Алиева. В церемонии, организованной Фондом поддержки азербайджанской диаспоры совместно с посольством Азербайджана в Нидерландах, приняли участие активисты местной общественности и азербайджанской диаспоры. Посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Рахман Мустафаев говорил о жизни и деятельности общенационального лидера, его неисчерпаемых заслугах перед Родиной. Мероприятие продолжалось исполнением проживающей в США нашей соотечественницы, профессора Бакинской музыкальной академии, заслуженной артистки Азербайджана пианистки Наргиз Алияровой. В Таллиннской филармонии “Mustpeade Maja” в рамках 20-й годовщины со дня кончины Гейдара Алиева состоялся вечер классической музыки. В мероприятии, организованном проживающим в Эстонии азербайджанским художником, председателем Азербайджанского творческого центра “Buta Art Studio” Ровшаном (Нур) Гулиевым и посольством Азербайджана в Эстонии, приняли участие представители дипломатического корпуса, местной общественности и наши соотечественники. В рамках церемонии была представлена концертная программа, состоящая из лирических произведений азербайджанских и мировых композиторов, а также выставка картин, где экспонировались работы Ровшана Нура, посвященные Азербайджану и Гейдару Алиеву.

В Законодательном собрании российского города Санкт-Петербурга состоялась церемония открытия фотовыставки под названием “В России часть моей души”, посвященной Гейдару Алиеву. В мероприятии, инициированном председателем городской общественной организации “Национально-культурная автономия азербайджанцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области” Вагифом Мамишевым, приняли участие председатель Законодательного собрания Александр Бельский и депутаты, сотрудники представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-Петербурге, представители местной общественности, Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Государственного комитета по работе с диаспорой, генерального консульства в Санкт-Петербурге и наши соотечественники. На церемонии был показан видеоролик, отражающий деятельность общенационального лидера. В городе Дербент Республики Дагестан Российской Федерации также состоялось мероприятие почтения памяти, посвященное 20-й годовщине со дня кончины Гейдара Алиева. Церемония почтения памяти, организованная Национально-культурной автономией азербайджанцев города Дербент, была проведена в полной средней школе номер 4 имени Героя Советского Соза Шамсуллы Алиева. Мероприятие почтения памяти, состоявшееся в Анатолийском университете, функционирующем в турецком городе Эскишехир, было проведено Эскишехирским Анатолийским университетом и Центром прикладных исследований имени Гейдара Алиева при совместном сотрудничестве Федерации азербайджанских обществ Турции и Общества азербайджанцев Эскишехира. На церемонии был показан видеоролик, отражающий жизнь, политическую деятельность Гейдара Алиева и его высказывания о диаспорском строительстве. Заслушаны доклады преподавателя Билкендского университета, профессора, доктора Амруллаха Мамедова и руководителя Центра прикладных исследований имени Гейдара Алиева при Анатолийским университете, профессора, доктора Бурхана Сайылыра о гениальной личности.

Церемония, посвященная дню памяти Гейдара Алиева в Ташкенте была организована посольством Азербайджана в Узбекистане совместно с Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства и Культурного центра, местные азербайджанцы и узбеки, члены азербайджанской диаспоры и журналисты. Сначала посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и гости возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева в посольстве. Затем участники мероприятия ознакомились с организованной в фойе посольства выставкой фотоснимков и изданий, посвященных жизни и деятельности великого лидера. Коллектив функционирующего в Грузии Молодежного центра “Альянс” посетил памятник выдающемуся государственному деятелю, основателю современного азербайджанского государства Гейдару Алиеву в Тбилиси. К памятнику основоположнику современной азербайджанской государственности Гейдару Алиеву были возложены цветы, с глубоким уважением почтена его память. B Доме Азербайджана, функционирующем в столице Венгрии Будапеште, в рамках 20-й годовщины со дня кончины основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева состоялась встреча с обучающейся в Венгрии азербайджанской молодежью. На мероприятии почтения памяти, проведенном в посольстве Азербайджана в Венгрии, к бюсту великого лидера были возложены цветы, минутой молчания почтена его светлая память. Выступившие на церемонии посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде, руководитель Дома Азербайджана Ибрагим Сафарли и ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев говорили о молодежной политике выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева. Отмечено, что эта политика, основа которой была заложена гениальной личностью, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым, наглядным примером чему служит деятельность Молодежного фонда. Во встрече также принимал участие советник министра культуры Азербайджана, заслуженный артист Олег Амирбеков.