Финляндия хочет снова закрыть границу с Россией

Правительство Финляндии планирует сегодня снова принять решение о закрытии границы с Россией, сообщает финское издание HS со ссылкой на источники.

Это решение требует заключения канцлера юстиции, которого пока нет, «но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», передает HS. Причина данного решения в том, что Россия снова пропустила просителей убежища на финскую границу.

Финляндия открыла несколько КПП на российской границе всего два дня назад, до этого с ноября пункты пропуска были закрыты из-за наплыва беженцев. Всего в ноябре на восточной границе Финляндии оказалось более 800 беженцев из третьих стран.

Президент страны Саули Ниинистё утверждал, что российские власти пытаются создать кризис на границе в отместку за решение республики вступить в НАТО и расширить оборонное сотрудничество с США. В свою очередь в Кремле заявили, что Финляндия выбрала ошибочный «путь конфронтации» и «русофобии».