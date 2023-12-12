Задержан Тофик Ягублу. В его доме обыск обновлено 19:23

В доме оппозиционного политика Тофика Ягублу проводится обыск, сообщается в соцсетях.

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Задержан оппозиционный политик Тофик Ягублу. О его задержании в соцсетях сообщила его дочь Нигяр Хази.

В чем подозревается Ягублу, пока неизвестно.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил «Мусават» задержание политика, сообщив, что проводится проверка.