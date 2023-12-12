«Шахед» упал в Румынии. Посла России вызвали на ковер

Согласно сообщению, во время атаки Минобороны Румынии отслеживало ситуацию из пограничной зоны и активизировало процедуры воздушного патрулирования. Самолеты F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы «Фетешть» и самолеты Eurofighter Typhoon ВВС Германии с 57-й авиабазы «Михаил Когелничану» осуществляли наблюдение за национальным воздушным пространством.

Один из беспилотников-камикадзе, которые Россия использовала для атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины в ночь на 14 декабря, упал на территории Румынии, сообщает «Европейская правда».

«В этой ситуации радар наблюдения Вооруженных сил Румынии указал на потенциальное несанкционированное нарушение национального воздушного пространства, зафиксировав сигнал малой высоты на одном из маршрутов», - сообщили в Минобороны Румынии.

Там рассказали, что в результате падения российского беспилотника, который использовался для атаки на украинскую портовую инфраструктуру, в безлюдной местности была обнаружена воронка глубиной 1,5 м. Были приняты меры для обеспечения безопасности района и уведомлены компетентные структуры для сбора доказательств и проведения расследования в соответствии с действующими процедурами.

МИД Румынии в четверг вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина после падения российского беспилотника на территории страны. «МИД выражает решительный протест в связи с инцидентом, вызванным неконтролируемым падением беспилотника, который использовался в атаке на украинскую портовую инфраструктуру в ночь с 13 на 14 декабря, в безлюдном периметре, расположенном примерно в 4 км выше по течению от города Гринду», – говорится в заявлении.

В ведомстве заявляют, что «это является новым нарушением воздушного пространства Румынии, что противоречит международному праву».

«...Министерство иностранных дел в очередной раз заявляет о решительном осуждении этих атак против гражданских объектов, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и квалифицируются как военные преступления», – говорится в сообщении МИД Румынии.

«МИД проинформировал и проводит консультации с союзниками по НАТО относительно событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент», – говорится в заявлении.