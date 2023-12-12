Президент Грузии: Я не отказалась помиловать Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала комментировать вопрос помилования осужденного экс-главы государства Михаила Саакашвили.
На вопрос журналиста «Радио Свобода» о возможном помиловании Саакашвили Зурабишвили ответила: «Я не отказалась».
«Я не комментирую вопрос помилования, если только не подтверждаю, что помилую кого-то. И это не связано с тем, что ему (Саакашвили) принадлежит огромная роль в запуске грузинского пути (в Европу), хотя не только он, был и Шеварднадзе, кто первым открыл эти ворота. Зураб Жвания, которому несколько дней назад исполнилось бы 60 лет, сыграл главную роль, и все помнят его слова, он сказал это первым: «Я – грузин, следовательно, я – европеец». Все эти люди, все эти правительства и администрации сыграли свою роль. К сожалению, в Грузии правительства, которые хорошо начинают, потом становятся объектами критики», — цитирует президента «Эхо Кавказа».