Новогодняя кампания Kapital Bank по выдаче наличных кредитов

Как уже сообщалось, ведущий банк Азербайджана, Kapital Bank, запустил специальную новогоднюю кампанию по выдаче наличных кредитов. В рамках кампании, продолжающейся до 30 декабря 2023 года, каждому сотому клиенту, получившему наличный кредит, будет подарено 100 манатов для оплаты кредита.

Чтобы воспользоваться кампанией, вы можете подать заявку как в онлайн-формате, так и обратиться в ближайший филиал банка. Кроме того, будет предоставлена скидка в размере 2% по кредитам, полученным онлайн.

Кампанией можно будет воспользоваться один раз.

Для более подробной информации пройдите по ссылке: https://kbl.az/kp1alpfe1c

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.