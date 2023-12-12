На одной из центральных дорог Баку ограничат движение

С 08:00 15 декабря и до 22:00 19 декабря будет закрыто движение на 9-м километре проспекта 8 Ноября, у парка «Гянджлик», по направлению к Международному аэропорту Гейдар Алиев. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно сообщению, на участке будут проведены ремонтные работы. На время проведения ремонтных работ в обратном направлении будет организовано двустороннее движение транспорта.