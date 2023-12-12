ООН: разбомбленная Газа больше не пригодна для жизни

Сектор Газа больше не является пригодным для жизни местом. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.

Он рассказал, что вернулся из Газы, чтобы принять участие в форуме для беженцев в Женеве. Поездка стала его третьим визитом в город с начала войны, и с каждым разом он замечает, что ситуация в Газе ухудшается.

«Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», – указал Лаззарини.

По словам представителя ООН, у палестинского населения иссякают возможности укрываться от бомбардировок, поскольку число мест, которые даже условно можно назвать безопасными, постоянно сокращается.

По данным ООН, около 1,87 миллиона человек - более 80% населения сектора Газа - были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских бомбардировок и проведения наземной операции. Из-за скученности людей и плохих санитарных условий в анклаве отмечен серьезный рост инфекционных заболеваний.