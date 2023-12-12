В Москве начали судить Игоря Стрелкова

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело бывшего офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) о публичных призывах к экстремизму, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева.

«В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал», — сказал адвокат.

Как рассказал другой защитник Стрелкова Александр Молохов, бывший офицер уже дал показания.

По словам Алиева, в суде Стрелков заявил, что не призывал в своем телеграм-канале к осуществлению экстремистской деятельности, «а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в «ДНР» военнослужащих по невыплате им денежного довольствия».

Речь про пост Стрелкова, в котором он заявил, что ответственных за отсутствие выплат «расстреливать мало».

Суд рассматривает дело Стрелкова в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 20 декабря.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Игорь Стрелков регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ. Уголовное дело в отношении Стрелкова возбуждено 18 июля, через три дня его задержали в Москве.