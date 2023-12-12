Зеленский в Германии с необъявленным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 декабря, прибыл в Германию с необъявленным визитом. Об этом сообщает DPA.

По словам представителя полиции Франкфурта, президент Украины приземлился во Франкфуртском аэропорту, после чего его сопроводили правоохранители на встречу в регионе Рейн-Майн.

Точные причины пребывания Зеленского в Германии неизвестны.

С прошлой недели глава украинского государства находится в зарубежных поездках, в частности в Аргентине, США и Норвегии.