Зеленский в Германии с необъявленным визитом
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 декабря, прибыл в Германию с необъявленным визитом. Об этом сообщает DPA.
По словам представителя полиции Франкфурта, президент Украины приземлился во Франкфуртском аэропорту, после чего его сопроводили правоохранители на встречу в регионе Рейн-Майн.
Точные причины пребывания Зеленского в Германии неизвестны.
С прошлой недели глава украинского государства находится в зарубежных поездках, в частности в Аргентине, США и Норвегии.