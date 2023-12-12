Россия предлагает свою площадку Алиеву и Пашиняну

Россия подтверждает предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Азербайджаном и Арменией в самое ближайшее время. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Выход из данной непростой ситуации очевиден - вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей, чему российская сторона готова оказать все необходимое содействие, востребованность и полезность которого уже не раз были доказаны, - заявила Захарова. - Подтверждаем свое предложение организовать очередной раунд переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в самое ближайшее время в России».

По ее словам, которые приводят ТАСС, «США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в Армению и другие государства Южного Кавказа, их задача совершенно иная - потеснить нас и других региональных игроков, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной».

В комментарии также говорится, что РФ считает «крайне опасными» попытки дезавуировать трехсторонние договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Захарова обратила внимание на то, что некоторые политики в Ереване высказывают претензии по поводу усилий России по содействию армяно-азербайджанской нормализации, рассуждают о «неэффективности» трехсторонних договоренностей на высшем уровне в 2020-2022 годы.

«Пробуксовка реализации упомянутых решений высших руководителей - прямой результат непоследовательности действий Еревана, а не политики Москвы, как пытаются утверждать некоторые», - считает Захарова.