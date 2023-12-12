Встреча министров один на один продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

В сообщении говорится, что в рамках официального визита в Азербайджан Джейхун Байрамов встретился с делегацией Турции во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с состоявшимися в Баку переговорами министров иностранных дел Азербайджана и Турции – Джейхуна Байрамова и Хакана Фидана.

«В ходе встречи в широком составе состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонней, региональной и многосторонней повестки дня сотрудничества между двумя странами, текущей ситуации в регионе, а также восстановительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях.

На встрече было подчеркнуто, что на фоне празднования в 2023 году 100-летия великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане и 100-летия Турецкой Республики контакты между двумя странами на всех уровнях приобрели более интенсивный характер.

Было выражено удовлетворение текущим состоянием… азербайджано-турецкой повестки дня стратегического союзничества, отмечено, что отношения в политической, экономической, торговой, военной, оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестициях, гуманитарной, образовательной, культурной и других сферах находятся на подъеме, и что Шушинская декларация является важной вехой.

Также было отмечено, что в рамках международных и региональных организаций взаимовыгодное партнерство носит образцовый характер. Было упомянуто о важности повышения интенсивности совместных мероприятий на многосторонних платформах, в том числе в рамках трехстороннего и четырехстороннего форматов с ООН и ее учреждениями, Организацией тюркских государств, Организацией исламского сотрудничества, странами Центральной Азии и продвижения новых многосторонних инициатив.

Министры также коснулись важной роли азербайджано-турецких союзнических отношений в сохранении стабильности в регионе, отметив, что с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана сегодня в регионе наступил исторический момент, что взаимное признание суверенитета и территориальной целостности государств и уважение к таким фундаментальным принципам являются единственными факторами на пути к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе.

На встрече Джейхун Байрамов проинформировал турецкого коллегу о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, о процессе возвращения азербайджанских граждан, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев в результате 30-летней оккупации Армении, а также о последних шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении построения доверия между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что высоко оценивает активное участие турецкой стороны в деятельности на освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним, региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.