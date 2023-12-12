В Австралии помиловали «самую страшную серийную убийцу»

Фолбигг была помилована и освобождена в июне по рекомендации судьи в отставке Тома Батерста, который перепроверил все доказательства, представленные обвинением на суде 2003 года, и нашел «разумные сомнения» в ее виновности. Однако для окончательного помилования требовалось решение Апелляционного суда. Суд постановил, что все обвинения должны быть сняты, исправив одну из самых громких судебных ошибок в стране.

Кэтлин Фолбигг СМИ называли «самой страшной серийной убийцей Австралии» после того, как присяжные постановили, что на протяжении десяти лет (с 1989 по 1999) она убила четверых своих детей. Причем все они умирали в возрасте до полутора лет. Присяжные были убеждены, что вероятность внезапной смерти всех детей от естественных причин настолько мала, что это должно было быть убийство. Они утверждали, что она задушила своих детей, хотя следов телесных повреждений на их телах не обнаружили. Но присяжные приняли во внимание записи в личном дневнике, где подсудимая писала, как тяжело ей дается материнство и что она винит себя в смерти детей, и сочли это достаточными доказательствами. Фолбигг клялась, что никого не убивала, но присяжные приговорили ее к 40 годам тюрьмы с возможностью досрочного освобождения через 25 лет. Она отсидела половину срока, недавно ей исполнилось 55 лет.

В 2019 году расследование ее приговоров показало, что «нет никаких разумных сомнений» в том, что она совершила эти преступления. Однако в 2022 году началось другое расследование, после того как ученые обнаружили у двух ее дочерей ранее неизвестный мутантный ген, который мог привести к летальному исходу. Эти данные позволили найти генетическое объяснение смерти детей, что вызвало «обоснованные сомнения» в ее приговорах и позволило судье рекомендовать ее помилование.