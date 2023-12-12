Байдену не догнать Трампа?

В избирательной практике США колеблющимися штатами называют те, где накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.

Экс-президент США Дональд Трамп пользуется большей популярностью, чем президент Джо Байден, сразу в семи колеблющихся штатах, сообщает The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения от Bloomberg и компании Morning Consult.

Опрос показал, что Трамп популярнее Байдена в среднем на 5,28 процентных пункта в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане, Аризоне и Пенсильвании. Больше всего разрыв в Северной Каролине - 11 процентных пунктов, в Джорджии - семь процентных пунктов; меньше всего - в Мичигане и Аризоне, четыре и три процентных пункта соответственно.

The Hill отмечает, что исследование общественного мнения провели за несколько недель до старта внутрипартийных выборов, на которых и демократы, и республиканцы выберут, кто будет их кандидатом на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

Также Трамп получил больше поддержки, когда речь шла о вопросах экономики, но немного меньше, когда задавали вопрос о здравоохранении: в этом случае Байден опередил Трампа в Аризоне, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Опрос проходил в этих семи штатах с 27 ноября по 6 декабря. Статистическая погрешность составляет примерно 3 процентных пункта.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден.