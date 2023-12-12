В Узбекистане откроют завод электромобилей
Завод по производству электромобилей в Узбекистане запустят в 2024 году, объем производства составит 10 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.
«Планируется, что в следующем году будет запущен автозавод, способный производить 10 тысяч электромобилей в год», - говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.
В пресс-службе подчеркнули, что сейчас в республике запустили первые проекты по производству электромобилей: «Сегодня ведущие мировые автопроизводители переходят на производство электромобилей. Если отечественные предприятия будут медлить с освоением этой отрасли, в будущем они столкнутся с трудностями в занятии достойного места на рынке».
Также в сообщении подчеркнуто, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил наладить выпуск комплектующих частей для электромобилей.
По информации пресс-службы, к 2030 году в республике планируют производить до 1 млн легковых автомобилей.