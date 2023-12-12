В Узбекистане откроют завод электромобилей

Завод по производству электромобилей в Узбекистане запустят в 2024 году, объем производства составит 10 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

«Планируется, что в следующем году будет запущен автозавод, способный производить 10 тысяч электромобилей в год», - говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.