Миротворцы примут участие в разминировании Карабаха

Командование российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана провело переговоры с азербайджанской стороной по согласованию разминирования местности. Об этом сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

«Проведены переговоры командования РМК с представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию и инженерных войск ВС Азербайджана по вопросам согласования совместного гуманитарного разминирования местности», - указано в бюллетене.