Байрамов и Мирзоян все еще не договорились

Договоренности о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана нет. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Ани Бадалян, передает армянская служба «Радио Свобода».

«Если будет назначена встреча, мы сообщим», - отметила она.

Накануне посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян утверждал, что главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне в январе 2024 года: «На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем»