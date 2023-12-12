Европейский совет в четверг, 14 декабря, принял решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.

Решение лидеров ЕС означает, что Еврокомиссия сможет начать готовить технические аспекты переговоров с Украиной о вступлении в ЕС — так называемую переговорную рамку, отмечает украинское издание«Европейская правда». Переговорную рамку могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024 года, если будет признано, что Украина соответствует всем необходимым критериям.

Что касается Боснии и Герцеговины, то Евросоюз начнет переговоры с Сараево после того, как страна достигнет «необходимого уровня соответствия критериям членства». Лидеры Евросоюза призвали Еврокомиссию к марту подготовить отчет для принятия решения.

Украинские СМИ пишут, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воздержался при принятии решения. Во время брифинга Мишель сказал, что переговоры о выделении Украине 50 млрд евро финансовой помощи еще продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X назвал решение лидеров ЕС победой Украины и всей Европы, которая «мотивирует, вдохновляет и делает сильнее».

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Ожидалось, что на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будет принято решение о начале переговоров, но Венгрия угрожала его заблокировать. Перед саммитом ряд лидеров провел встречу с Орбаном. Также Еврокомиссия разблокировала 10,2 млрд евро для Венгрии, которые были удержаны из-за ситуации с верховенством права в стране.